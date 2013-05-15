Rein technisch betrachtet bietet die Anlage alles was das Handbuch verspricht, Tuner, CD, MP3-CD, USB-Port, und, in dieser Preisklasse recht selten, einen Aux-Eingang auf der Rueckseite, nicht nur den obligatorischen MP3-Link auf der Vorderseite. Ansonsten verspricht die Werbung mehr als das Produkt halten kann. Anboten wird ein kräftiger, tiefer Bass. Zu hören ist dann eine klare, unverzerrte Wiedergabe der Mitten und Höhen, von Bass keine Spur. Wenn man dann die "Dynamische Bassverstärkung" dazuschaltet wird ein sehr leiser, aber immerhin klarer und unverzerrter Bass im Bereich von ca 70-80 Hz (geschätzt) hörbar, aber der untere Mitteltonbereich (100-120 Hz) ist fast nicht vorhanden. Die zu schwache Tiefbasswiedergabe besserte sich etwas als ich gute Markenboxen anschloss anstatt der mitgelieferten, der viel zu schwache untere Mittenbereich blieb. Daran ändern dann auch die fest vorgebenen Einstellungen des Equalizers nichts, dessen verschiedene Presets sich nur wenig von einander unterscheiden. Eine simple Regelung von Bass und Treble wäre hier wohl effektiver gewesen, noch besser ein frei programmierbarer Equalizer mit mehreren einstellbaren Frequenzbereichen. Aber wer nicht unbedingt ein Bass-Fetischist ist und nicht allzu verwöhnte Ohren hat ist kann aus der MCM3000 nach Austausch der mitgelieferten Boxen einen durchaus brauchbaren Klang heraus holen. Grosses Manko: Das Display ist extrem schwach beleuchtet, lesbar ist es nur im abgedunkelten Raum, selbst bei hellster Einstellung. Aber selbst im dunklen Raum musste ich mich direkt vor das Gerät stellen um etwas lesen zu können. Immerhin gehen die Einstellungen von Equalizer und Dynamic Bass im Standby-Betrieb nicht verloren, es wäre sonst wohl etwas aufwendig jedesmal den Raum zu verdunkeln und sich direkt vor das kaum lesbare Display zu stellen nur um diese Einstellungen wieder zu finden. Die Einstellungen der verschiedenen Wiedergabemodi (Repeat, Shuffle) gehen jeoch im Standby verloren und müssen jedesmal wieder blind "gesucht" werden. Faszit: Die MCM3000 ist nicht schlecht und kann fast alles was wesentlich günstigere Anlagen auch können.