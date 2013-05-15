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Eingestellt
MCM3000/12
Satter, kraftvoller Sound
Die stylische Philips Mini Stereoanlage MCM3000/12 gibt den Ton an – mit detailgetreuem Sound und kräftigem Bass dank wOOx-Technologie. Einfach über USB Direct anschließen und Musik von CDs oder MP3-CDs genießen.
100 W
Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.
Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Sie beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprach- und klare Instrumentalwiedergabe. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.
wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.4
von 5
14
Bewertungen
Marvin27
15/05/2013
Deutschland
Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton
Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM3000 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM3000 Mini Stereoanlage verfasst
josef1955
09/04/2013
Deutschland
Sehr zu emfehlen
Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM3000 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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dijoux
25/05/2022
France
Philips Mitarbeiter(in)
bonjours jai une Philips MCM3000 100 W
[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...
Vorteile
rien a dire
Nachteile
pas Inconvénients
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM3000 Microchaîne verfasst
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