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Klassisches Micro-Soundsystem

MCM305/12

3.7

| (13) Bewertungen

Begeistert von Sound

Genießen Sie hervorragenden Sound mit der klassischen Mini Stereoanlage von Philips. Geben Sie Ihre liebste MP3-/WMA-Musik mittels USB Direct oder MP3 Link wieder. Die Lautsprecher verfügen über ein elegantes Design mit klassischem Holzfinish, das nie aus der Mode kommt.

Alle Vorteile anzeigen

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Begeistert von Sound

  • 30 W

Radio Data System für Senderinformationen und Datendienste

Mit dem Radio Data System (RDS) können Sie Radiosender einstellen, ohne sich an Frequenzen erinnern zu müssen. Im Standard-Modus zeigt das RDS-Display statt der Übertragungsfrequenz den Sendernamen an und ermöglicht so eine schnelle und bequeme Einstellung. Mit RDS können Sender auch Textmeldungen wie Nachrichten und Senderinformationen direkt an das Radio-Display senden. Das in Europa weit verbreitete RDS ist eine Textmeldung, die auf derselben Frequenz wie die Radiosignale ausgestrahlt wird. Sie können wählen, ob Sie nur das RDS-Display mit dem Sendernamen empfangen oder zusätzliche Textdienste abonnieren möchten.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Weckfunktion/Sleep-Timer

Weckfunktion/Sleep-Timer

Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

13

Bewertungen

3

17/07/2013

Österreich

Österreich

Super Bild und tolle Verarbeitung

Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Zeer goed

Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben

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Diese Bewertung wurde für MCM305 Classic-microgeluidssysteem verfasst

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24/09/2011

Nederland

Nederland

Ideaal!

Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM305 Classic-microgeluidssysteem verfasst

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