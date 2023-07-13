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Eingestellt
MCM770/12
Begeistert von Sound
Tauchen Sie ab in den audiophilen Sound des Philips Komponenten-HiFi-Systems mit Seidenkalotten-Hochtöner. Hinzu kommen elegante Lautsprecherboxen aus echtem Holz und ein Aluminiumgehäuse zur Verbesserung des Sounds bei gleichzeitiger Wahrung von Präzision und Kontrolle.
Seidenkalotten-Hochtöner
60 W
Spritzguss-Aluminium ist federleicht, hält sehr hohen Temperaturen stand, bietet eine hohe Beanspruchbarkeit und Festigkeit sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.
Das Mikrosystem im Komponenten-Design wird mit einer Standhalterung aus vier dreieckigen Füßen geliefert. Dadurch kann eine durch Vibration, Überhitzung und elektromagnetische Interferenzen des Verstärkers und CD-Laders erzeugte Verzerrung der Audiofrequenz verhindert und eine ausgezeichnete Soundwiedergabe ermöglicht werden.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.4
von 5
10
Bewertungen
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi verfasst
Datum der Verwendung 2023-06-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp verfasst
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radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
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