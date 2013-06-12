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Eingestellt
Begeistert von Sound
Tauchen Sie ab in den audiophilen Sound des Philips Komponenten-HiFi-Systems mit Seidenkalotten-Hochtöner. Hinzu kommen elegante Lautsprecherboxen aus echtem Holz und ein Aluminiumgehäuse zur Verbesserung des Sounds bei gleichzeitiger Wahrung von Präzision und Kontrolle.
Seidenkalotten-Hochtöner
100 W
Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.
Die Natur bietet uns das Beste. Dazu gehört auch Holz. Dieses verfügt über akustische Eigenschaften, durch die es sich perfekt für Sound-Geräte und Musikinstrumente eignet. Wertvolle Musikinstrumente wie Klavier und Violinen werden nicht umsonst aus Holz gefertigt. Aus demselben Grund sind auch diese Lautsprecher mit Holz verkleidet. Genießen Sie realistischen Hörgenuss mit diesen Lautsprechern aus Holz.
Seidenkalotten-Hochtöner sind mit einer Membran aus Seide ausgestattet, einem Material, das den anderen, in normalen Hochtönern verwendeten weit überlegen ist. Das für die Membran verwendete Seidenmaterial besitzt ausgezeichnete Schalldämpfungseigenschaften, und seine weiche Beschaffenheit garantiert minimale Verzerrungen. Daher ist der von einem Seidenkalotten-Lautsprecher erzeugte Sound bei breitem Frequenzbereich weich und warm.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.7
von 5
11
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
murrrmel
12/06/2013
Deutschland
Klares Design und ausgewogener Klang
Ich benutze das HiFi-Micro-System MCM772 seit etwa 2 Jahren hauptsächlich als Computer-Soundsystem sowie manchmal als Radio und habe meine Entscheidung für dieses Gerät bisher nicht bereut. Das unaufdringliche Design gefällt, die Bedienung ist einfach und die Lautsprecher erzeugen trotz ihrer kompakten Abmessungen einen ausgewogenen aber bei Bedarf auch druckvollen Klang.
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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System verfasst
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Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
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DAVID79
17/12/2013
España
EXCELENTE
EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.
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