ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • All-in-One-Trimmer
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer
  • All-in-One-Trimmer

Multigroom series 30007-in-1, für Gesicht und Haare

MG3720/15

4.2
| (706) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

All-in-One-Trimmer
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 7 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

7-in-1-Trimmer

All-in-One-Trimmer

  • 7 Aufsätze

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit

  • Abwaschbare Aufsätze

Gehärtete Stahlklingen, die nicht brechen, stumpf werden oder rosten

Gehärtete Stahlklingen, die nicht brechen, stumpf werden oder rosten

Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.

7 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Haar

7 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Haar

Der Philips Multigroom 3000 All-in-One-Haarschneider verfügt über 7 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar bequem stylen und schneiden können.

Sorgen Sie für ein gleichmäßiges Trimmergebnis

Sorgen Sie für ein gleichmäßiges Trimmergebnis

Erhalten Sie selbst bei dicksten Haaren einen glatten, gleichmäßigen Schnitt. Die präzisen Edelstahlklingen des Körper- und Bartschneiders schneiden saubere, gerade Linien für den perfekten Finish.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612372

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

706

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

12/10/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Guter Haarschneider für Kurzhaarige

Einfach und wirkungsvoll zu handhaben zu einem günstigen Preis

Vorteile

Preiswert und Gut

Nachteile

Während dem Ladevorgang funktioniert er nicht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst

06/07/2018

Suisse

Suisse

Gutes Produkt. Lässt sich öffnen und reinigen

Bin verglichen mit anderen Haarschneidern sehr zufrieden. Lässt sich öffnen und mit mitgelieferder Bürste reinigen. Einziger Makel, es wurde kein Schmiermittel mitgeliefert um die beweglichen Teile zu Fetten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3721/14 7-in-1, für Gesicht und Haare verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3721/14 7-in-1, für Gesicht und Haare verfasst

09/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

so, wie es sein soll.

sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-07-04

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-07-04

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.