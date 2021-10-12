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Eingestellt
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
8 Aufsätze
Selbstschärfende Edelstahlklingen
Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit
Abwaschbare Aufsätze
Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.
Mit dem All-in-One-Trimmer können Sie Ihren Bart und Ihre Haare mühelos trimmen und stylen
Erhalten Sie selbst bei dicksten Haaren einen glatten, gleichmäßigen Schnitt. Die präzisen Edelstahlklingen des Körper- und Bartschneiders schneiden saubere, gerade Linien für den perfekten Finish.
Auszeichnungen
4.2
von 5
706
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Kumulus
12/10/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Guter Haarschneider für Kurzhaarige
Einfach und wirkungsvoll zu handhaben zu einem günstigen Preis
Vorteile
Preiswert und Gut
Nachteile
Während dem Ladevorgang funktioniert er nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst
Pasqual
06/07/2018
Suisse
Gutes Produkt. Lässt sich öffnen und reinigen
Bin verglichen mit anderen Haarschneidern sehr zufrieden. Lässt sich öffnen und mit mitgelieferder Bürste reinigen. Einziger Makel, es wurde kein Schmiermittel mitgeliefert um die beweglichen Teile zu Fetten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3721/14 7-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3721/14 7-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Liberal46-1972
09/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
so, wie es sein soll.
sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04