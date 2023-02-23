Mir gefällt am Trimmer sehr gut, dass er multifunktional ist: Ich kann damit mein Bart aber auch meinen Körper trimmen. Die Reinigung ist sehr einfach, ich halte ihn einfach unters fliessende Wasser (habe nicht einmal die Reinigungsbürste benützt da dies nicht nötig war). Mein Lieblingszubehör sind die "Precision trimming" und "Precision shaving", die sehr gut für die genauen Rasuren sind. Mein einziger Verbesserungsvorschlag ist der Aufbewahrungsbeutel. Anstelle einem weichen Beutel würde ich eine Aufbewahrungsbox bevorzugen, die ich auf Reisen einfach in den Koffer tun kann. Die Innovation der selbstschärfenden Metallklinge, die man nicht öelen muss, ist sehr interessant. Dadurch denke ich kann ich das Gerät sehr lange geniessen, und muss mich nicht um mühsames Öelen kümmern. Gesamthaft machen der Look, die lange Akkulaufzeit und die gute Anzahl an verschiedenen Tools/Zubehörteilen diesen Trimmer eine tolle Hilfe für meinen Alltag. Ich erhielt das Gerät von Philips durch den Produkt Test. Dadurch hatte ich die Möglichkeit das Gerät auf alle Funktionen zu benützen und testen.