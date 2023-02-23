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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
9 Aufsätze
DualCut-Technologie
Laufzeit von bis zu 80 Min.
Wasserfest
Dieser All-in-one-Haarschneider ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Der Philips Multigroom 3000 All-in-One-Haarschneider verfügt über 9 Aufsätze, mit denen Sie Ihren Bart bequem stylen und Ihre Haare schneiden können.
Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht, sind selbstschärfend und halten länger.
4.2
von 5
692
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Bobby01
23/02/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Der Multigroom erfüllt alle meine Erwartungen!
Das Gerät liegt gut in der Hand, damit können die Konturen des Bartes sauber getrimmt werden. Die verschiedenen Einsätze sind genau Dass, was man für den Bart und HaarSchnitt braucht und auch für die Nasenhaare!
Vorteile
Handlich, die Einsätze sind leicht zu wechseln. Praktisch im Gebrauch, man trimmt den Bart in Kürze und messerscharf.
Nachteile
Keine Ladezustand Anzeige
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Odyssee63
18/12/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Guten variablen Einsatz
Vielfältige Möglichkeiten mit den diversen Aufsätzen möglich.
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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
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Pegu53
19/02/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Universelles Produkt!
Sehr gute Verarbeitung. Vielseitiges Zubehör. Einfach in der Anwendung.
Vorteile
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Nachteile
keine
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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
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