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  • Ein Tool, ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper
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Eingestellt

Multigroom series 700016-in-1, für Gesicht, Haare und Körper

MG7736/15

4.4
| (1778) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Tool, ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper
Perfektionieren Sie Ihren Style mit unserem Trimmer für nie dagewesene Präzision und Vielseitigkeit. Die 13 qualitativ hochwertigen Aufsätze ermöglichen es Ihnen, von Kopf bis Fuß Ihren eigenen Style zu kreieren. Genießen Sie höchste Präzision mit selbstschärfenden Klingen und volle Sicherheit mit dem rutschfesten Griff aus Gummi.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

16-in-1-Premium-Trimmer für maximale Vielseitigkeit

Ein Tool, ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper

  • 16 Aufsätze

  • Selbstschärfende Metallklingen

  • Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit

  • Wasserfest

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.

16 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Kopf

16 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Kopf

Der Philips Multigroom 7000 All-in-one-Haarschneider verfügt über 16 Aufsätze für eine optimale Ganzkörperpflege.

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht, sind selbstschärfend und halten länger.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1778

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

17/01/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Tausend sasa für jegliche Haare

Super Produkt. Angenehm leise, viel aufsätze, lange Akkulaufzeit

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

15/05/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Umfangreiches Zubehör

Zuverlässig, einfach zu handhaben und zu reinigen,

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

07/07/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt

Das Produkt ist für meinen Täglichen gebrauch genau das Richtige.

Vorteile

Leise, Leisungsstark

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

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