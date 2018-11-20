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Ultimative Gesichtsreinigung für Männer
Dank einzigartiger DualMotion-Technologie reinigt Philips VisaPure MEN Essential Ihr Gesicht bis zu 10 Mal gründlicher* als von Hand und sorgt für eine reine, glatte und strahlende Haut.
Ultimative Gesichtsreinigung
DualMotion-Technologie
Die einzigartige Kombination aus Vibration und Rotation reinigt bis zu 10 Mal besser* als von Hand. Die Vibration entfernt sanft Öl, Schmutz und abgestorbene Hautzellen, und die Rotation sorgt für ein reineres Hautbild.
Die 17.000 leistungsstarken Borsten mit einem Durchmesser von 75 µm reinigen auch die Bereiche Ihres Gesichts, die von Hand nicht erreichbar sind. Sie entfernen Öl, Schmutz und abgestorbene Hautschüppchen gründlich, und Ihre Haut fühlt sich sauber und glatt an.
Die koordinierten Bewegungen der Borsten massieren sanft die Haut und erhöhen die Mikrozirkulation. Dadurch erhalten Sie ein angenehmes Reinigungserlebnis und eine strahlende Haut.
4.7
von 5
33
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
SupperMario
20/11/2018
Suisse
SUPPER
Dieses Produkt hat hervorragende Funktionen Bin ich sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gesichtsreinigungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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churer
27/07/2016
Suisse
Topprodukt!
jederzeit zu empfehlen! sehr angenehm und gute, gründliche Reinigung! einmalig!
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at081
27/06/2016
Suisse
Tolle Wirkung und schöne Optik
[Employee of philipsglobal] Benutze den VisaPure Men nun seit ca. 3 Monaten und bin absolut zufrieden damit. Durch die Reinigung der Haut mit der Bürste wurde mir erst richtig bewusst, was für Schmutz sich während einem Tag so auf der Haut ansammelt. Und seit ich den VisaPure Men (meist) regelmässig benutze hab ich eine viel frischere Haut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zur Reinigung per Hand, durch eine unabhängige Agentur in Südkorea 2015 an 30 Männern getestet.