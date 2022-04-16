Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
VisaPure MEN Essential Gesichtsreinigungsgerät
Support
MS5030/01
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Benutzerhandbuch
EU-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (5)
Kann ich die Philips VisaPure in der Dusche verwenden?
Welche Art von Reinigungsmittel kann ich mit Philips VisaPure verwenden?
Auf meiner Philips VisaPure blinkt eine gelbe Anzeige
Kann ich die Bürstenköpfe mit anderen Personen teilen?
Wann soll ich die Philips VisaPure Bürste austauschen?
VisaPure MENErsatz-Bürstenkopf
Meine VisaPure wird nicht aufgeladen
Meine Philips VisaPure funktioniert nicht
Die Bürste meiner Philips VisaPure Gesichtsreinigungsbürste ist beschädigt
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter