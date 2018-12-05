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Eingestellt

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

NC1/00

3.8

| (13) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

Hören Sie nichts als erstklassigen Sound

Profitieren Sie von der hervorragenden Geräuschreduzierung des Fidelio NC1. Sie erhalten HiFi-Sound ohne Kompromisse, ohne Geräusche von außen. Die Möglichkeit, den Kopfhörer kompakt zusammenzufalten, sowie langanhaltender Tragekomfort machen ihn zum besten Begleiter auf langen Reisen oder beim täglichen Pendeln.

Alle Vorteile anzeigen

Hören Sie nichts als erstklassigen Sound

  • High Resolution Audio

  • On-Ear

  • Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

Smart Power-Lösung – damit Sie die Musik nie verlässt

Anders als die meisten Kopfhörer mit Geräuschreduzierung funktioniert der Fidelio NC-1 mit oder ohne Akku und bietet in jedem Fall überlegene HiFi-Klangqualität – in jeder Umgebung. Wenn der Akku leer ist, können Sie einfach die aktive Geräuschunterdrückung deaktivieren und Ihre Musik weiterhin genießen.

Optimierte 40-mm-Neodym-Treiber für HiFi-Sound

Optimierte 40-mm-Neodym-Treiber für HiFi-Sound

Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40-mm-Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.

Kein Rauschen – für störungsfreien Musikgenuss

Als "Rauschen" bezeichnet man die elektronischen Geräusche, die Sie hören, wenn Sie Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung tragen, ohne dass jedoch Musik wiedergegeben wird. Unsere Fidelio-Geräuschunterdrückungstechnologie verringert das Rauschen deutlich, um zu gewährleisten, dass Ihr Hörerlebnis nicht durch störende Geräusche beeinträchtigt wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

13

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

05/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing overall quality!

Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.

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Diese Bewertung wurde für NC1 Noise-Cancelling Headphones verfasst

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30/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Superb headphones

Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.

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17/11/2015

United Kingdom

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Search is over

Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.

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