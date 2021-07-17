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NT3650/16
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
100 % Komfort ohne Ziepen
Schutzsystem
Vollständig abwaschbar, AA-Batterie
2 Aufsätze für Augenbrauen, Schutzhülle
Einfaches Erreichen und Entfernen unerwünschter Nasen- und Ohrenhaare. Stellen Sie sicher, dass die Nasenlöcher vor dem Gebrauch sauber sind. Führen Sie den Trimmer vorsichtig in die Nase ein und lassen Sie ihn langsam kreisen. Achten Sie beim Schneiden von Ohrenhaaren darauf, dass die Ohren frei von Wachs sind. Schieben Sie für die Augenbrauen einen der beiden Kammaufsätze (3 und 5 mm) in die Rillen, und trimmen Sie mit leichtem Druck gegen die Wuchsrichtung der Haare, um einen gleichmäßigen Schnitt auf die gewünschte Länge zu erzielen.
Ein Nasen-, Ohren- und Augenbrauentrimmer, der für Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Das Schutzsystem deckt die Klingen ab, um sicherzustellen, dass sie nicht in direkten Hautkontakt kommen. Es wurde außerdem entwickelt, um übersehene Haare sowie Ziehen und Ziepen zu minimieren.
Unser innovativer zweiseitiger Präzisionstrimmer schneidet schnell und mühelos aus jedem Winkel und in jede Richtung.
3.8
von 5
279
Bewertungen
Luca02
17/07/2021
Suisse
Es lohnt sich
Einfach zum bedienen Mann kann super schneiden und es schneidet super
Vorteile
Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer verfasst
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Celi98
31/10/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Der Nasenhaar- und Augenbrauen-Trimmer bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Verarbeitung ist solide und Hochwertig. Mit verschiedenen Aufsätzen lassen sich Nasenhaare und Augenbrauen präzise trimmen. Die Klingen schneiden gut und ohne Ziepen. Die Reinigung ist einfach, da der Trimmer unter fließendem Wasser abgespült werden kann. Auch die Akkulaufzeit ist zufriedenstellend. Insgesamt ist der Trimmer eine zuverlässige Wahl für die Haarpflege zu einem fairen Preis.
Vorteile
Einfache Handhabung, Leichte Reinigung
Nachteile
Keine
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St_Valentine
28/10/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Das gefällt mir
Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer NT3650/16. Er liegt gut in der Hand, ist einfach zu bedienen und schneidet die Haare sehr präzise. Das Gerät ist zudem leicht zu reinigen und dank des Batteriebetriebs überall einsetzbar. Ich kann diesen Trimmer nur empfehlen!
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