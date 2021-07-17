ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen
  • Ultimativer Komfort ohne Ziepen

Nose trimmer series 3000Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer

NT3650/16

3.8
| (279) Bewertungen
Ultimativer Komfort ohne Ziepen
Der Philips Nasenhaartrimmer Series 3000 trimmt Nasen-, Ohrenhaare und Augenbrauen sanft. Die neue PrecisionTrim Technologie und das Schutzsystem sorgen für ein komfortables und effizientes Trimmen ohne Ziepen und Zupfen.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Schneiden Sie Nasen- und Ohrenhaare sowie Augenbrauen mit maximalem Komfort

Ultimativer Komfort ohne Ziepen

  • 100 % Komfort ohne Ziepen

  • Schutzsystem

  • Vollständig abwaschbar, AA-Batterie

  • 2 Aufsätze für Augenbrauen, Schutzhülle

Haare in der Nase und den Ohren sowie Augenbrauen präzise trimmen

Haare in der Nase und den Ohren sowie Augenbrauen präzise trimmen

Einfaches Erreichen und Entfernen unerwünschter Nasen- und Ohrenhaare. Stellen Sie sicher, dass die Nasenlöcher vor dem Gebrauch sauber sind. Führen Sie den Trimmer vorsichtig in die Nase ein und lassen Sie ihn langsam kreisen. Achten Sie beim Schneiden von Ohrenhaaren darauf, dass die Ohren frei von Wachs sind. Schieben Sie für die Augenbrauen einen der beiden Kammaufsätze (3 und 5 mm) in die Rillen, und trimmen Sie mit leichtem Druck gegen die Wuchsrichtung der Haare, um einen gleichmäßigen Schnitt auf die gewünschte Länge zu erzielen.

Einfaches, effizientes Trimmen ohne Schnittverletzungen

Einfaches, effizientes Trimmen ohne Schnittverletzungen

Ein Nasen-, Ohren- und Augenbrauentrimmer, der für Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Das Schutzsystem deckt die Klingen ab, um sicherzustellen, dass sie nicht in direkten Hautkontakt kommen. Es wurde außerdem entwickelt, um übersehene Haare sowie Ziehen und Ziepen zu minimieren.

Müheloses Trimmen aus jedem Winkel

Müheloses Trimmen aus jedem Winkel

Unser innovativer zweiseitiger Präzisionstrimmer schneidet schnell und mühelos aus jedem Winkel und in jede Richtung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

279

Bewertungen

17/07/2021

Suisse

Suisse

Es lohnt sich

Einfach zum bedienen Mann kann super schneiden und es schneidet super

Vorteile

Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer verfasst

31/10/2024

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Nasenhaar- und Augenbrauen-Trimmer bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Verarbeitung ist solide und Hochwertig. Mit verschiedenen Aufsätzen lassen sich Nasenhaare und Augenbrauen präzise trimmen. Die Klingen schneiden gut und ohne Ziepen. Die Reinigung ist einfach, da der Trimmer unter fließendem Wasser abgespült werden kann. Auch die Akkulaufzeit ist zufriedenstellend. Insgesamt ist der Trimmer eine zuverlässige Wahl für die Haarpflege zu einem fairen Preis.

Vorteile

Einfache Handhabung, Leichte Reinigung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer verfasst

28/10/2024

Deutschland

Deutschland

Das gefällt mir

Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer NT3650/16. Er liegt gut in der Hand, ist einfach zu bedienen und schneidet die Haare sehr präzise. Das Gerät ist zudem leicht zu reinigen und dank des Batteriebetriebs überall einsetzbar. Ich kann diesen Trimmer nur empfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.