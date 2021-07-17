Der Trimmer der Serie 3000 NT3650/16 kann als Nasenhaar-, Ohrenhaar- und Augenbrauentrimmer benutzt werden. Mit einem zusätzlichen Aufsatz (nicht enthalten), kann damit sogar der Bart getrimmt werden.Mit zunehmendem Alter werden bei mir die Haare in den Ohren und die Augenbrauenhaare länger. Da ich viel Wert auf ein gepflegtes Aussehen lege, trimme ich besagte Partien gerne.Mit dem Trimmer von Philips geht dies einfach und schmerzfrei. Einfach den gewünschten Aufsatz aufstecken, Gerät anschalten und los gehts. Ich muss gestehen, ich war am Anfang skeptisch, ob es wirklich gut funktioniert, gerade bei den Nasenhaaren. Ich hatte Bedenken, dass sie vielleicht Haare verfangen könnten und dass es weh tut. Zum Glück waren meine Bedenken umsonst, denn der Trimmer verursacht keinerlei Schmerzen. Man merkt gar nicht, außer am Geräusch, dass der Trimmer eingeschaltet ist. Die drei Längen, die man mit dem Trimmer erzielen kann, sind ideal. Auch ist die Reinigung denkbar einfach, denn der Trimmer kann ganz einfach mit Wasser gereinigt werden. Ich fühle mich dank des Trimmers gut und finde die Anwendung super einfach und effektiv.