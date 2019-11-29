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Eingestellt

Nose trimmer series 5000Sanfter Trimmer für Nasen-/Nackenhaar und Koteletten

NT5175/16

4.2

| (526) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Trimmen und Formen für perfekte Ergebnisse im Gesicht

Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer der 5000er Serie mit Maniküreset entfernt unerwünschte Haare in Nase, Ohren und an den Augenbrauen. Der DualCut-Detailtrimmer sorgt für präzises und effizientes Trimmen von Halspartie, Koteletten und Kinn.

Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Präzises, sicheres Trimmen von Koteletten, Nasen-/Nackenhaar

Trimmen und Formen für perfekte Ergebnisse im Gesicht

  • Garantiert kein Zupfen

  • Schutzsystem, idealer Winkel

  • Vollständig abwaschbar, AA-Batterie

  • Präzisionstrimmer, 3 Aufsätze, Tasche

Fortschrittliches Schutzsystem verhindert Zupfen, Verletzungen und Schnitte

Fortschrittliches Schutzsystem verhindert Zupfen, Verletzungen und Schnitte

Dank der revolutionären ProtecTube-Technologie wird die Schneideeinheit durch eine äußerst dünne Scherfolie mit abgerundeten Spitzen geschützt, um Hautreizungen zu verhindern. Zudem sorgt die Schneideeinheit dafür, dass sich keine Härchen in den beweglichen Klingen verfangen und vermeidet so ein unangenehmes Zupfgefühl.

Die Haare in Ohren und Nase können leicht erfasst werden.

Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer wurde mit einem perfekten Winkel konzipiert, um ganz einfach Haare in den Ohren, der Nase und an den Augenbrauen zu erreichen. Mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer können Sie sicher sein, dass alle unerwünschten Haare gründlich entfernt werden.

Besonders präzise und scharfe Schneideschlitze

Besonders präzise und scharfe Schneideschlitze

Die Schneideeinheit und der Scherkorb verfügen über besonders präzise und scharfe Schneideschlitze, um alle Haare schnell und gründlich zu entfernen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.2

von 5

526

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

29/11/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Einfach in Handhabung und Bedienung

Handliches, bedienerfreundliches Gerät. Funktioniert Einwandfrei.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabler Nasen- u. Ohrenhaartrimmer verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabler Nasen- u. Ohrenhaartrimmer verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-29

21/08/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

sehr zufrieden, entspricht voll meine erwartungen

sehr gut zum behandeln einfach ein tolles Philips Produkt

Vorteile

Klein, leise

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer verfasst

Datum der Verwendung 2018-07-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer verfasst

Datum der Verwendung 2018-07-21

05/05/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Die unerwünschten Haare sind weg

Erfolg auf ganzer Linie. Nase, Ohren und Brauen voll im Griff.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer verfasst

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