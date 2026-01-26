Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
GESICHT – Styler und Pflegesets
Alle Serien
Nose trimmer series 5000 Nasenhaar-, Ohrenhaar-, Augenbrauen- & Detailtrimmer
Support
NT5650/16
Zum Shop
Registrieren Sie Ihr Produkt
Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Benutzerhandbuch
Alle (6)
Kann ich meinen Philips Groomer mit Wasser abspülen?
Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Wo finde ich die Modell- oder Seriennummer meines Philips Groomer oder Haarschneiders?
Wie verwende ich den Philips Nasenhaartrimmer?
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Nasenhaartrimmer?
Nose trimmer series 3000& 5000Aufbewahrungsetui
Nose trimmer series 3000& 50003-mm-Augenbrauenkammaufsatz
Nose trimmer series 3000& 5000Langer Augenbrauenkammaufsatz
Nose trimmer series 5000Präzisionskammaufsatz 3 mm
Nose trimmer series 5000Präzisionstrimmer
Nose trimmer Nasen- und Ohrenhaartrimmer
ShaversReinigungsbürste
Mein Philips Nasenhaartrimmer funktioniert nicht.
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter