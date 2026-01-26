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Nose trimmer series 5000 Nasenhaar-, Ohrenhaar-, Augenbrauen- & Detailtrimmer

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Nose trimmer series 5000Nasenhaar-, Ohrenhaar-, Augenbrauen- & Detailtrimmer

NT5650/16

Nose trimmer series 5000 Nasenhaar-, Ohrenhaar-, Augenbrauen- & Detailtrimmer

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UK-Konformitätserklärung - English (US)

  • PDF Datei, 43.7 kB
  • 26 January 2026

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 2.4 MB
  • 17 January 2024

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