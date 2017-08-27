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Eingestellt
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
Nasenhaar, Ohrenhaar und Augenbrauen
SafeGuard-Röhrentrimmer
2 Kammaufsätze für Augenbrauen
Die Schneideeinheit des revolutionären Philips SafeGuard-Trimmers wird durch eine äußerst dünne Scherfolie geschützt, die Ihre Haut schont. Außerdem können sich so die Härchen nicht in zwei beweglichen Klingen verfangen, wodurch ein unangenehmes Zupfgefühl vermieden wird.
Die Soft-Touch-Griffelemente aus Gummi garantieren einen sicheren Halt selbst in feuchten Umgebungen, sodass Sie das Gerät jederzeit sicher bedienen können.
4.1
von 5
296
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Elsbeth1946
27/08/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Trimmer
Der beste Trimmer, den ich je hatte, einfach und sauber. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wasserdichter Nasenhaartrimmer verfasst
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WeWi
27/08/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Trimmer
Der beste Trimmer, den ich je hatte, einfach und sauber. Kann ich nur empfehlen.
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orchipit
14/07/2015
Deutschland
sehr gutes Gerät
hatte bis jetzt auch etwas teurer Geräte in Benutzung, aber von dem Gerät bin ich völlig begeistert! Weder zupfen noch Hautverletzungen, gleitet an der Naseninnenwand schön.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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