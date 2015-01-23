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Eingestellt
Die ideale Partymaschine
Schmeißen Sie die ultimative Party: Dank der zweifach drehbaren Disks des Philips NTRX100 können Sie zwei Smartphones wiedergeben und laden und die Musik aus den Bibliotheken der Geräte mischen. Kabellose Musikübertragung dank One-Touch-Kopplung mit NFC.
380 W
NX BASS ist in der gesamten Produktserie verfügbar und sorgt vorübergehend für intensive Bässe und Lautstärke. Drücken Sie die NX BASS-Taste, um sofort mehr Pep in Ihren Sound zu bringen, wilde Lichteffekte tanzen zu lassen und den durchdringenden Bass der Subwoofer in Ihren Knochen zu spüren.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Devin78
23/01/2015
Deutschland
Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!
Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für NTRX100 HiFi-Minisystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für NTRX100 HiFi-Minisystem verfasst
DomiDoL62
10/08/2017
France
Qualité de son exceptionnelle !!!
Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für NTRX100 Minichaîne hi-fi verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für NTRX100 Minichaîne hi-fi verfasst
Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.