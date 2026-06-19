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Eingestellt
ORD7100R/00
Das Original-Radio
Mit diesem Philips Original-Radio können Sie Ihr Hörerlebnis vervollständigen. Mit dem Design im Stil des einzigartigen Philips Radios von 1955 gibt es iPods und iPhones wieder und lädt diese Geräte auf. Es verfügt außerdem über einen UKW-Stereotuner.
mit 30-poligem Anschluss
für iPod/iPhone
UKW
10 W
Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.
Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.
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