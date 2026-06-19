ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

Original-Radio

ORD7100R/00

Das Original-Radio

Mit diesem Philips Original-Radio können Sie Ihr Hörerlebnis vervollständigen. Mit dem Design im Stil des einzigartigen Philips Radios von 1955 gibt es iPods und iPhones wieder und lädt diese Geräte auf. Es verfügt außerdem über einen UKW-Stereotuner.

Alle Vorteile anzeigen

Das Original-Radio

  • mit 30-poligem Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • UKW

  • 10 W

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone

Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.