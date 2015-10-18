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Eingestellt

Original-Radio

ORT7500/10

3.5

| (97) Bewertungen

Das Original-Radio

Beschwören Sie mit dem Philips Original-Radio die gute alte Zeit. Der Charme der 50er Jahre des Philips Radiodesigns aus dem Jahr 1955 bietet in Kombination mit einer tollen Soundleistung leistungsstarke Bässe und kristallklares DAB+- und UKW-Radio. Sie können auch Musik kabellos von Smart-Geräten über Bluetooth wiedergeben.

Alle Vorteile anzeigen

Das Original-Radio

  • Toller Sound - Design Digital-Radio

  • Mit DAB+ und Bluetooth

  • USB-Anschluss zum Laden

  • 20 W

Mit der Bluetooth-Technologie können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder PC wiedergeben.

Mit der Bluetooth-Technologie können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder PC wiedergeben.

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

DAB+- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.5

von 5

97

Bewertungen

18/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

DAB+ mit Charme

Das Radio ist wirklich toll. Es ist nett anzusehen und kann auch das, was es soll. Die Bedienung könnte etwas komfortabler sein. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm. Hat man einmal den Aufwand betrieben und alles wunschgemäß eingerichtet, ist alles gut. Auch die APP zur etwas komfortableren Steuerung hilft da ein wenig, ist aber kein wirkliches MUSS. Ich würde das Radio weiterempfehlen.

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Diese Bewertung wurde für ORT7500 Original-Radio verfasst

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09/03/2015

Deutschland

Deutschland

Genial

Ich habe zwei dieser Radios seit ca 1,5Jahren und bin sehr zufrieden. Guter Sound und geniales Design. Endlich mal ein schönes DAB Radio. Originell ist der Kartongriff welcher nach dem Auspacken als Schlüsselanhänger dient! Ich wünsche mir nur dass sich mehrere Radios koppeln lassen und vor allem dass individuelle Namen vergeben werden können. Wenn man mehrere dieser Radios benutzt weis man bei der Bluetoothauswahl nicht welches Radio man auswählt.

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10/05/2014

Deutschland

Deutschland

Schönes. Disign, toller Klang

Ein wunderschöner nostalgischer Blickfang, mit hervorragendem Klang und sehr gutem und einfachem Bluetooth Anschluss.

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