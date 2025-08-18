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PAW0010/01
Fließendes Wasser für deine Katze, wie in der Natur vorgesehen.
Unsere Filter garantieren jederzeit sauberes und frisches Trinkwasser. Dieser Filter mit Aktivkohle und Ionenaustausch sorgt dafür, dass deine Katze immer genügend sauberes Wasser zur Verfügung hat.
Sauberes fließendes Wasser
Mehrschichtiges Filtersystem
Einfache Bedienung
Sicher für dein Zuhause
Wir stellen vor: Unser fortschrittlicher Filter, der speziell auf die Philips Pet Series Wassertränke zugeschnitten ist und dafür sorgt, dass deine Katze stets genug Wasser zur Verfügung hat und gesund bleibt
Dank Aktivkohle und Ionenaustauschtechnologie ist frisches, sauberes Wasser für deinen pelzigen Freund garantiert.
Um das Wasser deiner Katze frisch zu halten, ist es wichtig, die Filter regelmäßig auszutauschen. Wir empfehlen, sie alle 30 Tage zu wechseln, um eine optimale Frische und Reinheit zu gewährleisten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.5
von 5
8
Bewertungen
Vero00
18/08/2025
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pet Series PAW0010/01 Wassertränke verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pet Series PAW0010/01 Wassertränke verfasst
26/10/2026
Danmark
Det virker bare 👍
Simpelthen den bedste vandfontæne til hund , det virker bare.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Safir25
25/10/2026
Danmark
Endelig drikker hun mere
Helt igennem en god løsning. Det tog kun en uge for vore kat at vende sig til den. Sensoren hjælper og gør det samtidig spændende. Tak Philips for dette produkt.
Vorteile
Utrolig nemt at betjene, rengøre og flot at se på. God højde til når katten sidder og drikker.
Nachteile
Ikke endnu
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre verfasst
Datum der Verwendung 2026-10-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre verfasst
Datum der Verwendung 2026-10-17