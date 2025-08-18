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Pet SeriesFilter für Wassertränke

PAW0010/01

3.5

| (8) Bewertungen

Fließendes Wasser für deine Katze, wie in der Natur vorgesehen.

Unsere Filter garantieren jederzeit sauberes und frisches Trinkwasser. Dieser Filter mit Aktivkohle und Ionenaustausch sorgt dafür, dass deine Katze immer genügend sauberes Wasser zur Verfügung hat.

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Pet Series

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Wassertränke

PAW3210/02

Verwöhne sie. Jederzeit.

Fließendes Wasser für deine Katze, wie in der Natur vorgesehen.

  • Sauberes fließendes Wasser

  • Mehrschichtiges Filtersystem

  • Einfache Bedienung

  • Sicher für dein Zuhause

Filter für Wassertränke

Filter für Wassertränke

Wir stellen vor: Unser fortschrittlicher Filter, der speziell auf die Philips Pet Series Wassertränke zugeschnitten ist und dafür sorgt, dass deine Katze stets genug Wasser zur Verfügung hat und gesund bleibt

Mehrschichtige Filterung

Mehrschichtige Filterung

Dank Aktivkohle und Ionenaustauschtechnologie ist frisches, sauberes Wasser für deinen pelzigen Freund garantiert.

Optimale Frische

Optimale Frische

Um das Wasser deiner Katze frisch zu halten, ist es wichtig, die Filter regelmäßig auszutauschen. Wir empfehlen, sie alle 30 Tage zu wechseln, um eine optimale Frische und Reinheit zu gewährleisten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

8

Bewertungen

4
3
2

18/08/2025

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pet Series PAW0010/01 Wassertränke verfasst

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26/10/2026

Danmark

Danmark

Det virker bare 👍

Simpelthen den bedste vandfontæne til hund , det virker bare.

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Diese Bewertung wurde für Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder verfasst

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25/10/2026

Danmark

Danmark

Endelig drikker hun mere

Helt igennem en god løsning. Det tog kun en uge for vore kat at vende sig til den. Sensoren hjælper og gør det samtidig spændende. Tak Philips for dette produkt.

Vorteile

Utrolig nemt at betjene, rengøre og flot at se på. God højde til når katten sidder og drikker.

Nachteile

Ikke endnu

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-17

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Datum der Verwendung 2026-10-17

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