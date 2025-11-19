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PAW3210/02
Fließendes Wasser für deine Katze, wie in der Natur vorgesehen.
Die 3000 Series Wassertränke verfügt über einen schnurrhaarfreundlichen Napf, der für den Komfort Ihrer Katze sorgt, damit sie nicht dehydriert. Die Wassertränke ist mit einem mehrschichtigen Filtersystem ausgestattet und die einfach zu reinigenden Teile sorgen für die Hygiene, die Ihre Katze benötigt.
Sauberes fließendes Wasser
Mehrschichtiges Filtersystem
Einfache Reinigung
Sicher für dein Zuhause
Fließendes Wasser spricht ihre wilde Seite an und regt dazu an, mehr Wasser zu trinken.
Unser mehrschichtiges Filtersystem enthält einen Aktivkohlefilter und die Ionenaustauschtechnologie hält das Wasser frisch und sauber.
Wenn der Wasserstand sinkt, schaltet sich die Pumpe aus, damit keine Schäden entstehen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
4.0
von 5
130
Bewertungen
MickRabitt
19/11/2025
Deutschland
Guter Katzenbrunnen
Leider kann ich keine Filter nachbestellen, ich hoffe mal dass das bald möglich ist.
Diese Bewertung wurde für Philips Pet Series Katzenbrunnen verfasst
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SirM
02/10/2024
Deutschland
Echt cooles Design
Der Brunnen springt an sobald eine Katze in der Nähe ist. Er ist kleiner als die herkömmlichen Brunnen die ich bis jetzt immer hatte und ist super einfach zu reinigen. Super leise. Klasse.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Pet Series Katzenbrunnen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ENIMRAHS
31/10/2026
France
Fontaine à eau pour chats
Je l’ai depuis janvier 2026, la première commande, la fontaine était défectueuse à l’ouverture… J’ai été remboursé et j’ai racheté la même le soucis venait des câbles qui étaient défectueux non du moteur de la fontaine. Depuis le changement du câble sur la deuxième recommandée, j’ai aucun problème et mes deux chats y vont régulièrement sachant qu’elle a deux programmes pour éviter que l’eau stagne un de 30min et un autre de 1h ou 2h je crois. Les filtres sont parfaits et pas chers, ils se changent une fois par mois. Concernant le nettoyage de la fontaine, c’est très facile aussi à nettoyer. Je recommande cet article.
Diese Bewertung wurde für Fontaine à eau série Pet PAW3210/02 verfasst
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