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Pet SeriesWassertränke

PAW3210/02

4

| (130) Bewertungen

Fließendes Wasser für deine Katze, wie in der Natur vorgesehen.

Die 3000 Series Wassertränke verfügt über einen schnurrhaarfreundlichen Napf, der für den Komfort Ihrer Katze sorgt, damit sie nicht dehydriert. Die Wassertränke ist mit einem mehrschichtigen Filtersystem ausgestattet und die einfach zu reinigenden Teile sorgen für die Hygiene, die Ihre Katze benötigt.

Alle Vorteile anzeigen

Verwöhne sie. Jederzeit.

Fließendes Wasser für deine Katze, wie in der Natur vorgesehen.

  • Sauberes fließendes Wasser

  • Mehrschichtiges Filtersystem

  • Einfache Reinigung

  • Sicher für dein Zuhause

Hydrierte Katzen sind glückliche Katzen

Hydrierte Katzen sind glückliche Katzen

Fließendes Wasser spricht ihre wilde Seite an und regt dazu an, mehr Wasser zu trinken.

Frisches und sauberes Wasser

Frisches und sauberes Wasser

Unser mehrschichtiges Filtersystem enthält einen Aktivkohlefilter und die Ionenaustauschtechnologie hält das Wasser frisch und sauber.

Sicher für dein Zuhause

Sicher für dein Zuhause

Wenn der Wasserstand sinkt, schaltet sich die Pumpe aus, damit keine Schäden entstehen.

Technische Daten

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4.0

von 5

130

Bewertungen

19/11/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Katzenbrunnen

Leider kann ich keine Filter nachbestellen, ich hoffe mal dass das bald möglich ist.

Diese Bewertung wurde für Philips Pet Series Katzenbrunnen verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips Pet Series Katzenbrunnen verfasst

02/10/2024

Deutschland

Deutschland

Echt cooles Design

Der Brunnen springt an sobald eine Katze in der Nähe ist. Er ist kleiner als die herkömmlichen Brunnen die ich bis jetzt immer hatte und ist super einfach zu reinigen. Super leise. Klasse.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Pet Series Katzenbrunnen verfasst

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Diese Bewertung wurde für Philips Pet Series Katzenbrunnen verfasst

31/10/2026

France

France

Fontaine à eau pour chats

Je l’ai depuis janvier 2026, la première commande, la fontaine était défectueuse à l’ouverture… J’ai été remboursé et j’ai racheté la même le soucis venait des câbles qui étaient défectueux non du moteur de la fontaine. Depuis le changement du câble sur la deuxième recommandée, j’ai aucun problème et mes deux chats y vont régulièrement sachant qu’elle a deux programmes pour éviter que l’eau stagne un de 30min et un autre de 1h ou 2h je crois. Les filtres sont parfaits et pas chers, ils se changent une fois par mois. Concernant le nettoyage de la fontaine, c’est très facile aussi à nettoyer. Je recommande cet article.

Diese Bewertung wurde für Fontaine à eau série Pet PAW3210/02 verfasst

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