Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
DVD- und DivX®-Filme für unterwegs
Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie Filme unterwegs auf dem 18 cm großen LCD des Philips PET716. Geben Sie Ihre Lieblings-DVDs, DivX®-, MPEG4-Filme, MP3-CD- und CD-Musik sowie JPEG-Fotos jederzeit und überall wieder.
17,8 cm (7") Breitbild-LCD
DivX-Wiedergabe
Geben Sie Videos und digitale Fotos wieder, und teilen Sie sie mit Freunden und Ihrer Familie. Das 16:9 Breitbildformat gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen als Standard. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.
MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.
Mit DivX®-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX® ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX®-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PET716 Lecteur de DVD portable verfasst
Datum der Verwendung 2026-10-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PET716 Lecteur de DVD portable verfasst
Datum der Verwendung 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Vorteile
Werkt op al mn DVD's supergoed
Nachteile
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PET716 Draagbare DVD-speler verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PET716 Draagbare DVD-speler verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PET716 Draagbare DVD-speler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PET716 Draagbare DVD-speler verfasst