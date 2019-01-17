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  • Effektive* Schmerzlinderung ohne Medikamente
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Eingestellt

Infrarotlampe

PR3110/00

4.2
| (31) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Effektive* Schmerzlinderung ohne Medikamente
Unsere klinisch erwiesene Technologie trägt dazu bei, Muskel- und Gelenkschmerzen effektiv zu lindern, ganz ohne Medikamente. Sie regt den lokalen Blutkreislauf an und verbessert die Sauerstoffzufuhr. Damit einher geht ein Entspannungseffekt im verletzten Bereich
Alle Vorteile anzeigen

Klinisch erwiesene Technologie *

Effektive* Schmerzlinderung ohne Medikamente

  • 150 W

  • Für zielgerichtete Behandlung

  • Verstellbarer Winkel

Schmerzlinderung für bessere Mobilität

Schmerzlinderung für bessere Mobilität

Die InfraCare PR3110 bietet eine effiziente und gezielte Behandlung, indem sie den lokalen Blutkreislauf für ein aktives Leben mit weniger Schmerzen erhöht. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.

Beschleunigt die Heilung des Körpers auf natürliche Weise

Beschleunigt die Heilung des Körpers auf natürliche Weise

InfraCare ermöglicht es dem Körper, auf natürliche Weise zu heilen. Das PR3110 InfraCare-Gerät lindert Ihre Schmerzen durch eine gezielte Behandlung und verbessert so Ihre Mobilität.

Klinisch erwiesen

Klinisch erwiesen

Bewährte, von Experten eingesetzte Technologie. Diese führt – wie klinisch erwiesen – zu besserer Gelenkfunktion.* InfraCare führt nachweislich bei 71 % der Patienten mit degenerativer Osteoarthritis und bei 72 % der Patienten mit Schmerzen im unteren Rücken zu erheblicher Schmerzlinderung.*

Technische Daten

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

31

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

17/01/2019

Deutschland

Deutschland

Die Infrarotlampe ist solide verarbeitet und bedienerfreundlicher

Das Gerät ist einfach zu bedienen und fast selbsterklärend. Es hat einen guten Stand durch den großen Fuss und ist kinderleicht anzuwenden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PR3110/00 Infrarotlampe verfasst

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20/08/2018

Deutschland

Deutschland

Einfach und überzeugend

Super Abhilfe bei Rückenschmerzen, HExenschuss & co

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PR3110/00 Infrarotlampe verfasst

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23/06/2019

Österreich

Österreich

Tolles Produkt!

Ich benutze die Infrarotlampe seit einem Monat, ich habe sie kostenlos im Rahmen eines Prdukttest erhalten. Ich leide regelmäßig unter Spannungskopfschmerzen, bereits nach wenigen Anwendungen konnte ich eine deutliche Verbesserung bemerken! Die Infrarotlampe ist leicht in der Handhabung, hat ein modernes Design. Einziger Kritikpunkt ist das Ticken! Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PR3110/00 Infrarotlampe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319