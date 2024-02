ESP für erschütterungsfreie Wiedergabe unterwegs

Electronic Skip Protection garantiert eine erschütterungsfreie Wiedergabe, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Beim Abspielen der CD wird die Musik kontinuierlich in den Speicherpuffer des Players geladen, in dem sie vorübergehend gespeichert wird. Wenn – zufällig oder beim Sport – Erschütterungen auftreten, können Sie aus dem Speicher weiterhin unterbrechungsfreien Sound genießen, während der Laser sofort wieder an die Stelle springt, bei der die Erschütterung aufgetreten ist, und weiter Musik in den Speicher spielt.