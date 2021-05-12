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Eingestellt
Bewegliche TripleTrack-Scherköpfe
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Ausklappbarer Präzisionstrimmer
Ladestation und Tasche
Die TripleTrack-Scherköpfe mit drei Klingenkränzen bedecken eine um 50 % größere Rasurfläche. Dank der DualPrecision Schlitze und Löcher können Sie sowohl lange Haare als auch Stoppeln bequem rasieren.
Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
4.1
von 5
433
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
LEO-ONE
12/05/2021
Suisse
PRODUKT ZUVERLAESSIG
Geeignet für mein Gesicht. Narrensicher. Preislich günstig.
Vorteile
waschbar
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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Pacedidio8
31/12/2019
Suisse
Starkes Gerät
Nach 10 Jahren läuft der Rasierer immer noch gut. Zwar ein wenig langsam, aber sehr gründlich bringt er eine Rasur zustande
Vorteile
Gründliche Rasur
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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hado51
09/11/2013
Suisse
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
Ich kann diesen Rasierer bestens und mit Nachdruck weiter empfehlen: - Top Rasur - angenehmes Empfinden auf der Haut - leicht zu reinigen Top: - eine Akkuladung reicht für ca. 40 Minuten oder anders ausgedrückt für 8 bis 10 Rasuren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.