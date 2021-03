Große Auswahl kabelloser Verbindungsmöglichkeiten mit 2 integrierten Antennen

Erleben Sie eine große Auswahl an Online-Diensten mit dem Philips x2 WiFi-USB-Adapter für Smart TV. Stecken Sie den Adapter einfach an den USB-Anschluss an der Seite des Fernsehers, und verbinden Sie Ihren Fernseher direkt mit Ihrem Heimnetzwerk. Genießen Sie eine breitere kabellose Abdeckung zu Hause mit 2 integrierten Antennen.