Gespräche unter vier Augen dank kostenloser Live-Videos

Nutzen Sie Skype für Videoanrufe mit anderen Skype-Nutzern von Ihrem Philips Smart-Fernseher aus. Schließen Sie einfach die Kamera an den USB-Anschluss Ihres Fernsehers an, und verbinden Sie den Fernseher mit dem Internet. Befolgen Sie die einfachen Anweisungen auf dem Bildschirm, und genießen Sie in kürzester Zeit persönliche Live-Videochats mit Familie und Freunden.