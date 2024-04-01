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Eingestellt
PX840T/12
Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall
Das tragbare Soundsystem Philips PX840T ermöglicht eine einfache Musikwiedergabe von Ihren Lieblingsquellen: Bluetooth, USB, CD und UKW/MW-Radio. Das integrierte, dynamische Beleuchtungssystem sowie 50 W Ausgangsleistung ermöglichen das ultimative Hörerlebnis.
Bluetooth
50 W
Dynamic Light
Über die CD-Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.
Machen Sie die Party zu einem unvergesslichen Erlebnis: Erhellen Sie Ihre Musik mit Dynamic Light. Erhellen Sie die Nacht mit zwei coolen dynamischen Lichteffekten, die direkt aus dem Lautsprecher strahlen. Schalten Sie das Licht mit einem Schalter ein oder aus, ohne dabei einen Beat zu verpassen. Beleuchten Sie die Party nach Belieben, von entspannendem Umgebungslicht bis zu aufregenden Dance Club-Effekten stellen Sie den Ton und die Stimmung zur gleichen Zeit ein.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
3.4
von 5
11
Bewertungen
01/04/2024
United Kingdom
8 years old and still works perfectly
I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.
Vorteile
Can use CDs and Bluetooth has lasted so long
Nachteile
they’ve discontinued it!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PX840T CD Soundmachine verfasst
Datum der Verwendung 2022-04-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PX840T CD Soundmachine verfasst
Datum der Verwendung 2022-04-01
Denis1810
06/07/2016
Deutschland
Optisch ein hingucker
Das Produkt bietet Ihnen viele Möglichkeiten Es bietet Ihnen ein umfangreiches Musik Erlebniss egal ob mit CD USB oder einem smartphone der Sound ist klasse für die 50 Watt für unterwegs ist es auch top da man das Gerät mit Batterien betreiben kann ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PX840T CD-Soundmachine verfasst
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solmaxim98
22/04/2016
Deutschland
Perfekt für entspannte Abende auf der Terasse oder kleine Partys
Ich habe die Box direkt von Philips zu Produktestzwecken bekommen und bin positiv überrascht. Doch fangen wir vorne an: Die Box kam sicher verpackt hier an und empfindliche Lackteile waren sauber mit Folie überklebt. Was mir auch gefiel war die simple Verpackung, so dass man das Gerät direkt testen kann. Von außen macht die Box einen soliden Eindruck und mutet wie ein moderner Ghetto - Blaster an. Was mir sehr gefällt, ist das große Volumen-Rad in der Mitte. Direkt darüber befindet sich das Display, welches meiner Meinung nach etwas alt wirkt und durchaus hätte größer ausfallen können. Doch lässt sich alles super ablesen und auch bei Sonneneinstrahlung erkennt man noch alles gut. Um das Rad herum sind die Knöpfe für die verschiedene Modi etc. diese fallen recht groß aus und sind auch im dunklen gut zu spüren, jedoch braucht man ein wenig um zu wissen wo man was umstellt, da die Knöpfe über keine Beleuchtung verfügen. Aber das haben auch die wenigsten Boxen. Apropos Beleuchtung. Die Zwei Front-Boxen werden durch 2 außen angebrachte LED's beleuchtet, welche entweder im Takt der Musik wechseln oder sanfte Übergänge bieten. Zwar sollte man jetzt keine Highend Partystrahler erwarten, aber Ich selbst finde das eigentlich ganz cool, da es eine schöne Atmosphäre schafft. Vor allem in dunklen Räumen oder wenn man nachts auf der Terrasse sitzt strahlt die Box etwas Cooles dadurch aus und erregt immer wieder neugierige Blicke. Dazu lässt sich auch sagen, dass die Box über ein Batteriefach verfügt, was einem lästigen Kabelsalat erspart. An sich ganz praktisch, ich hätte mir aber einen eingebauten Akku gewünscht, der sich einfach an der Steckdose laden lässt. Direkt vorweg: Der Sound ist super! Ich bin jemand der viel Musik hört, sei es Rap, Partymusik mit viel Bass oder auch ruhige Musik mit wenig Bass. Die Anlage gibt alles super wieder. Stimmen sind sehr klar, aber der Bass kommt auch gut zur Geltung. Die Lautstärke der Box ist auch mehr als zufriedenstellend und selbst bei voller Lautstärke bleibt alles klar. Ein weiterer Vorteil der Box sind ihre Schnittstellen. Sei es Bluetooth, Aux, CD, USB oder auch Radio. Ich selber höre meistens über mein Handy/Bluetooth Musik was ausgezeichnet klappt. Auch lässt sich einfach an der Box das nächste Lied anspielen oder auch pausieren. Ein Vorteil wenn das Handy gerade mal am anderen Ende des Raums liegt, was die Bluetooth Reichweite durchaus zulässt. Was hier nur stört ist das Fehlen einer Fernbedienung. Ich finde in diesem Preissegment sollte eine Fernbedienung schon dabei sein, da man die Lautstärke nichtüber das Handy regulieren kann. Fazit: Der Sound der Box ist echt gut und auch ihre Verarbeitung so wie ihr Design gefallen mir gut. Die LED's bieten ein kleines Highlight und sind Hingucker. Zum transportieren finde ich die Box sogar schon etwas zu groß, was aber durchaus möglich wäre, da sie über einen Tragegriff verfügt. Alles in einem:Kann ich die Box jedem empfehlen der gerne auch mal lauter und in guter Qualität Musik hört. Vor allem jetzt für den Frühling und Sommer ist sie perfekt für die Terrasse.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PX840T CD-Soundmachine verfasst
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