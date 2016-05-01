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Hairclipper series 1000Haarschneider

QC5050/00

3.9

| (23) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

Super Easy Haarschneider

Dieser Super-Easy-Haarschneider ermöglicht Ihnen jeden Style den Sie möchten mit bis zu 8 Längeneinstellungen von 1 bis 21 mm. Sie wählen einfach die richtige Haarlänge aus, arretieren, und los geht's. Jetzt mit extra Kammaufsatz für kurze Haarschnitte und Drei-Tage-Bart.

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Länge auswählen, arretieren, los

Super Easy Haarschneider

  • Mit Konturenkamm

8 verfügbare Schnittlängen bis zu 21 mm

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Wählen und fixieren Sie Ihre gewünschte Längeneinstellung.

Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort

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Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.

Kammaufsatz für kurzes Haar bis zu 1,6 mm

Kammaufsatz für kurzes Haar bis zu 1,6 mm

Dieser spezielle Kammaufsatz ermöglicht einen besonders kurzen Haarschnitt.

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3.9

von 5

23

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

01/05/2016

Deutschland

Deutschland

Perfekt und sehr Langlebig

Habe dieses Modell seit Jahren und schneide damit regelmässig selbst meine Haare auf 3-5mm. Leistet immer noch treu seine Dienste. Leider ist mir jetzt ein Zahn am Bürstenaufsatz abgebrochen und ich dachte ich muß mein geliebtes Gerät durch ein neues ersetzen, aber falsch gedacht. Es gibt immer noch Ersatzteile für dieses gerät. Leider kann man hier nur 5 Sterne vergeben, würde sogar 10 auswählen. Sollte es sich doch einmal verabschieden werde ich das nächste Modell nehmen. Hut ab Philips, alles richtig gemacht^^

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Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider verfasst

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26/07/2019

Österreich

Österreich

Hatte nie was besseres

Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.

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08/09/2017

België

België

Durable

Est il possible de commander de nouvelle lame ? Je n'en est plus qu'une de réserve. Bien à vous Merci

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Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux verfasst

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  1. Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025. 