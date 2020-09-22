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11
T
Tage
15
Std.
Stunden
44
Min.
Minuten
28
Sek.
Sekunden
Eingestellt
Professionelle Präzision
Dieser Philips Haarschneider wurde für maximale Präzision entwickelt und bietet ein digitales Display und die meisten Längeneinstellungen auf dem Markt. Nach einer Schnellladung kann das Gerät 60 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden. Für einen jederzeit präzisen Style.
Titaniumklingen
41 einstellbare Schnittlängen
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Kamm, Schere und Aufbewahrungsetui
Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen
Alle unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten eine zweijährige weltweite Garantie. Die Spannungsanpassung erfolgt weltweit automatisch und Sie benötigen kein Öl.
Öffnen Sie einfach den Scherkopf, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
4.2
von 5
703
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Philipsfanx
22/09/2020
Suisse
Korrekte har länge ( keine stufen )
Einfache Aufbau, gut zu säubern, Kabel lose betrieb.
Vorteile
Einfache Aufbau, gut zu säubern, Kabel lose betrieb.
Nachteile
Accu Nach 5 Jahren Defekt , Nur NiMH ,Kein lithium ion Accu
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QC5130/15 Haarschneider f. d. ganze Familie verfasst
Datum der Verwendung 2018-09-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QC5130/15 Haarschneider f. d. ganze Familie verfasst
Datum der Verwendung 2018-09-22
1146
18/04/2013
Suisse
Mit diesem Produkt war ich sofort vertraut
Für jeden Mann empfehlenswert.Sehr guter Scherkopf.Gute Feineinstellung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 QC5390/80 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 QC5390/80 Haarschneider verfasst
FredS22
31/03/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima
bisher habe ich mir einmal die Haare damit geschnitten und ein paar Mal nachgeschnitten. Ich bin sehr zufreiden. Das Gerät ist leich und lässt sich gut handhaben. Auch die Einstellung der Schnittlänge funktioniert gut. Der Geräuschpegel ist niedrig.
Vorteile
Gutes Preis-Leistungsverhältnis, gute Handhabbarkeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-28
Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025.