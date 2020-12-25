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  • Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
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Eingestellt

OneBladeErsatzklinge

QP210/50

3.8
| (135) Bewertungen
Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
Das Zweifach-Schutzsystem: Eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen sorgen für eine einfachere und angenehmere Rasur. Gleichzeitig verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Alle Vorteile anzeigen
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QP6552/30R1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, stylen und rasieren

  • 1 x Original

  • Passt auf alle OneBlade Handstücke

  • Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist*, für ein dauerhaft frisches Gefühl.

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.

Passt auf alle OneBlade Handstücke

Passt auf alle OneBlade Handstücke

Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

135

Bewertungen

25/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Funktioniert und passt auf das vorhandene Gerät .

Die Ersatzklinge OneBlade passt und funktioniert einwandfrei. Schnelle Lieferung!

Vorteile

ORIGINAL VOM HERSTELLER

Nachteile

KEINE

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

08/08/2018

Deutschland

Deutschland

Oneblade?! Einfach super

In der Vergangenheit habe ich schon viele Rasierer ausprobiert und muss sagen das mich der Philips OneBlade überzeugt hat, da ich meinen Bart gerne immer wieder anders trage, ob gepflegter Dreitagebart oder glatt rasiert ist er eine sehr gute Wahl weil er sehr gleichmäßig die Barthaare kürzt und auch wunderbar glatt rasiert ohne die Haut zu reizen. Ich kann den OneBlade sehr empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

10/05/2018

Deutschland

Deutschland

rasiert scharfe Konturen

Seit ich den OneBlade gekauft habe möchte ich Ihn nicht mehr vermissen, denn eine Rasur war noch nie so einfach. Der OneBlade liegt gut in der Hand und schneidet an beiden Kanten der Klinge. Ganz praktisch finde ich den Aufsatz, mit dem eine Vielzahl von unterschiedlichen Längen eingestellt werden können zum sauberen Trimmen von verschiedenen Bartlängen. Selbst das Abrasieren der Kopfhaare stellt für den OneBlade kein Problem dar. Ich bin rundum zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.