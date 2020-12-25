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Eingestellt
QP210/50
QP6652/35
QP6542/19
QP6506/15
QP6507/23
QP6542/15
QP6552/15
QP6552/30
QP6652/30
QP6652/61
QP6552/30R1
Trimmen, stylen und rasieren
1 x Original
Passt auf alle OneBlade Handstücke
Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist*, für ein dauerhaft frisches Gefühl.
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.
3.8
von 5
135
Bewertungen
bwillib
25/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktioniert und passt auf das vorhandene Gerät .
Die Ersatzklinge OneBlade passt und funktioniert einwandfrei. Schnelle Lieferung!
Vorteile
ORIGINAL VOM HERSTELLER
Nachteile
KEINE
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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nenad055
08/08/2018
Deutschland
Oneblade?! Einfach super
In der Vergangenheit habe ich schon viele Rasierer ausprobiert und muss sagen das mich der Philips OneBlade überzeugt hat, da ich meinen Bart gerne immer wieder anders trage, ob gepflegter Dreitagebart oder glatt rasiert ist er eine sehr gute Wahl weil er sehr gleichmäßig die Barthaare kürzt und auch wunderbar glatt rasiert ohne die Haut zu reizen. Ich kann den OneBlade sehr empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Micha33
10/05/2018
Deutschland
rasiert scharfe Konturen
Seit ich den OneBlade gekauft habe möchte ich Ihn nicht mehr vermissen, denn eine Rasur war noch nie so einfach. Der OneBlade liegt gut in der Hand und schneidet an beiden Kanten der Klinge. Ganz praktisch finde ich den Aufsatz, mit dem eine Vielzahl von unterschiedlichen Längen eingestellt werden können zum sauberen Trimmen von verschiedenen Bartlängen. Selbst das Abrasieren der Kopfhaare stellt für den OneBlade kein Problem dar. Ich bin rundum zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP210/50 Ersatzklinge verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.