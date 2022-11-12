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  • Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
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Geld-zurück-Garantie

OneBlade 360Ersatzklinge 360

QP430/50

4.3

| (4444) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

Die innovative 360-Grad-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar, um sich an die Gesichtskonturen anzupassen. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.

Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, stylen und rasieren

  • 3 x 360-Grad-Klinge

  • Passt auf alle OneBlade Handstücke**

  • Klinge hält bis zu 4 Monate*

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfache und angenehme Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.

Passt auf alle OneBlade Handstücke**

Passt auf alle OneBlade Handstücke**

* Für das beste Rasurerlebnis mit QP2/QP6XXX verwenden.

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Die langlebigen Edelstahlklingen müssen erst nach 4 Monaten* ausgetauscht werden. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt ist, wenn diese nicht mehr die optimale Leistung bietet. Dann sollte die Klinge ausgetauscht werden. *Für eine optimale Rasur. Basierend auf zwei vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

4444

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

12/11/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gut

Schneidet perfekt an jeder Körperstelle. Minimale Verletzungsgefahr an Intimbereichen. Klingen halten sehr lange.

Vorteile

Sehr lange Akulaufzeit

Nachteile

Etwas kleine Schnittfläche

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst

Date of Use 2021-10-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst

Date of Use 2021-10-12

04/08/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Hervorragend

Der Barttrimmer ist ideal, auch für den täglichen Gebrauch. Ist auch für den gesammten Körper brauchbar.

Vorteile

Schneidet genau

Nachteile

Kein Etui

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst

Date of Use 2021-07-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst

Date of Use 2021-07-04

18/07/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Funktioniert gut

.Schon 3 Monaten und es ist noch gut...............

Vorteile

Schneidet gut

Nachteile

aber nicht null

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst

Date of Use 2021-06-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst

Date of Use 2021-06-18

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

  2. außer QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505