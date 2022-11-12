Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Trimmen, stylen und rasieren
3 x 360-Grad-Klinge
Passt auf alle OneBlade Handstücke**
Klinge hält bis zu 4 Monate*
Der Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfache und angenehme Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Passt auf alle OneBlade Produkte: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) außer QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
Die langlebigen Edelstahlklingen müssen erst nach 4 Monaten* ausgetauscht werden. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt ist, wenn diese nicht mehr die optimale Leistung bietet. Dann sollte die Klinge ausgetauscht werden. *Für eine optimale Rasur. Basierend auf zwei vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
4.3
von 5
4426
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Meimar
12/11/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Schneidet perfekt an jeder Körperstelle. Minimale Verletzungsgefahr an Intimbereichen. Klingen halten sehr lange.
Vorteile
Sehr lange Akulaufzeit
Nachteile
Etwas kleine Schnittfläche
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst
Bluette1
04/08/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Hervorragend
Der Barttrimmer ist ideal, auch für den täglichen Gebrauch. Ist auch für den gesammten Körper brauchbar.
Vorteile
Schneidet genau
Nachteile
Kein Etui
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Frsb
18/07/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Funktioniert gut
.Schon 3 Monaten und es ist noch gut...............
Vorteile
Schneidet gut
Nachteile
aber nicht null
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
außer QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505