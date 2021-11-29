Mit dem Ergebnis der Rasur bin ich sehr zufrieden! Die Rasur im Gesicht ohne Aufsatz ist sehr einfach, gleichmäßig und glatt. Die Konturen lassen sich mit den Kanten sehr gut stylen. Das Ergebnis ist vielleicht nicht ganz so gut wie bei einer Nassrasur, aber besser und schneller als mit meinen hochwertigen Trockenrasiergeräten namhafter Hersteller. Dafür habe ich aber keinerlei Hautreizungen! Für die Rasur am Körper nutze ich den Hautschutzaufsatz. Ohne ihn kommt es im Gegensatz zum Gesicht bei mir doch recht schnell zu Reizungen oder kleineren Verletzungen der Haut. Mit dem Aufsatz erziele ich aber ein gutes und verletzungsfreies Ergebnis am ganzen Körper. Hier ist die Rasur verständlicherweise nicht mehr ganz so perfekt, da der Aufsatz ja einen minimalen Abstand zur Hautoberfläche hält. Für mich stellt aber ein Nassrasierer aufgrund meiner empfindlichen Haut keine Alternative dar. Ich habe das Face + Body Set im Rahmen eines Produkttests kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Dies hat meine Bewertung aber nicht beeinflusst.