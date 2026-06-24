Zusammenfassung; + + keine Hautirritationen + + 14 verschiedene Bartlängen einstellbar, mit Drehrad 0.4 bis 10 mm + + Akkuleistung sehr gut mit 120 min Betriebsdauer und schnelle Aufladung in 1 Stunde + Ladestand wird auf dem Display in % angezeigt + liegt gut und rutschfest in der Hand / geriffelter Gummi an den Seiten / elegantes Design + + Klinge soll für 4 Monate brauchbar sein / Klingenpreis gegenüber Einweg Nassrasierer sehr moderat + kann direkt über das Kabel (auf Reisen) oder den Standfuss geladen werden + + stabile Reisebox und Schutzkappe für die Klinge + + Versandverpackung und Produktverpackung enthält kein Plastik und besteht zur Gänze aus Karton und Papier + Nass- und Trockenrasur + abwärtskompatibel, d.h. die Klingen von den anderen Modellen, z.B. Basisversion sind auch bei den Pro-Modellen einsetzbar - leider kein standardisierter Ladestecker / Ladekabel Was mich am meisten begeistert hat, ist die hautschonende Rasur. Ich habe eine sehr empfindliche Haut am Hals, hatte aber nach der Rasur keine Rötung oder Juckreiz. Die Glattrasur ist nicht perfekt stoppelfrei, reicht mir aber völlig aus. Durch das sehr fein abgestufte Drehrad für die Bartlänge ist der Rasierer schnell eingestellt und leicht zu bedienen. Für den schnellen Stylingwechsel perfekt. Die verschiedenen Aufsätze für den Body Trimm und Hautschutz sind einfach zu wechseln und erfüllen Ihren Zweck. Die Klinge passt sich sehr gut an die Gesichtskonturen an. Fazit: ich habe meinen Trimm-Style-Rasierer gefunden, mit dem ich bis auf Kleinigkeiten sehr zufrieden bin