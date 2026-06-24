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Eingestellt
Lithium-Ionen-Akku
Präzisionskamm mit 14 Einstellungen
Nass oder trocken verwendbar
Akkuanzeige
Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.
Die innovative 360-Grad-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar und passt sich so an die Gesichtskonturen an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.*
Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der 14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum Dreitagebart oder längeren Bart.
4.3
von 5
1900
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
brukiwa
24/06/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Handlich, wirkungsvoll, präzise, gutes Design. Langzeitnutze- und Effizienz, Dauerhaftigkeit noch nicht beurteilbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-05-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-05-08
Glon
02/01/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Gerät ist perfekt für alle Haare
Es ist handlich und sehr leise. Ich brauche es für meinen Bart
Vorteile
Leise
Nachteile
bis jetzt noch keinen gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body verfasst
RichUSA
13/03/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Multi purpose
Bin immer sehr zufrieden mit Philips Produkte, förmlich immer elegant aber auch sehr funktional auf hohem Niveau.
Vorteile
Einfach im Gebrauch und Reinigung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Vs its predecessor while shaving
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.