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  • Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge*
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Eingestellt

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6541/15

4.3
| (1900) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge*
Der neue OneBlade Pro 360 trimmt, definiert die Kanten und rasiert jede Haarlänge noch müheloser.* Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – OneBlade ist alles, was Sie brauchen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge*

  • Lithium-Ionen-Akku

  • Präzisionskamm mit 14 Einstellungen

  • Nass oder trocken verwendbar

  • Akkuanzeige

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

Innovative 360-Grad-Klinge

Die innovative 360-Grad-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar und passt sich so an die Gesichtskonturen an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.*

Trimmen

Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der 14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum Dreitagebart oder längeren Bart.

Technische Daten

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4.3

von 5

1900

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

24/06/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Handlich, wirkungsvoll, präzise, gutes Design. Langzeitnutze- und Effizienz, Dauerhaftigkeit noch nicht beurteilbar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-05-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-05-08

02/01/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Gerät ist perfekt für alle Haare

Es ist handlich und sehr leise. Ich brauche es für meinen Bart

Vorteile

Leise

Nachteile

bis jetzt noch keinen gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body verfasst

13/03/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Multi purpose

Bin immer sehr zufrieden mit Philips Produkte, förmlich immer elegant aber auch sehr funktional auf hohem Niveau.

Vorteile

Einfach im Gebrauch und Reinigung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.