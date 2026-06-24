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Eingestellt
Lithium-Ionen-Akku
Präzisionskamm mit 14 Einstellungen
Nass oder trocken verwendbar
LED-Digitalanzeige
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie zwischen 14 einstellbaren Längen, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom Stoppelbart über den Dreitagebart bis hin zu längeren Bärten. Trimmen Sie die Haare unterhalb Ihres Halses mit dem Trimmaufsatz für den Körper (3 mm).
Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.
Auszeichnungen
4.3
von 5
1900
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
brukiwa
24/06/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Handlich, wirkungsvoll, präzise, gutes Design. Langzeitnutze- und Effizienz, Dauerhaftigkeit noch nicht beurteilbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-05-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-05-08
Glon
02/01/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Gerät ist perfekt für alle Haare
Es ist handlich und sehr leise. Ich brauche es für meinen Bart
Vorteile
Leise
Nachteile
bis jetzt noch keinen gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body verfasst
RichUSA
13/03/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Multi purpose
Bin immer sehr zufrieden mit Philips Produkte, förmlich immer elegant aber auch sehr funktional auf hohem Niveau.
Vorteile
Einfach im Gebrauch und Reinigung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.