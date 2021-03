Rasieren

OneBlade schneidet nicht so nah an der Haut wie herkömmliche Klingen, sodass diese unversehrt bleibt. Rasieren Sie gegen die Wuchsrichtung und schneiden Sie ganz einfach Haare jeder Länge im Gesicht und am Körper. Philips OneBlade Face + Body verfügt über zwei Klingen – eine für das Gesicht und eine für den Körper.