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Eingestellt
QT4015/16
Perfekter 3-Tage-Bart leicht gemacht
Stylen Sie Ihren Drei-Tage-Bart nach Belieben mit dem Bartschneider mit Drei-Tage-Bart-Funktion: Präzision von kurzen 0,5 bis 10 mm.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Verbesserte Titaniumklingen
1 Std. Ladezeit/90 Min. Akkubetrieb
Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen: von einem Drei-Tage-Bart mit 0,5 mm bis zu einem Vollbart mit 10 mm Länge in präzisen 0,5-mm-Stufen.
Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen
Stellen Sie den Trimmer auf die kürzeste Länge (nur 0,5 mm) ein, um den perfekten Drei-Tage-Bart zu stylen.
3.5
von 5
85
Bewertungen
Chaos101
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Barttrimmer für "Einsteiger"
Ich trage ein Bart sehr Jahren und habe bisher mit Rasierer und Schere mein Bart getrimmt und geformt. Jetzt wollte ich mal was neues und bequemes ausprobieren und die Philips QT4015/2016 Beard Trimmer ist ein sehr guter Wahl gewesen. Er ist klein, handlich, sehr einfach zu bedienen. Beim Trimmen / 3T-Bart rasieren es zupft nicht. Die Bedienung und Pflege ist ein Kinderspiel. Die Preis/Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und bin mit dem Produkt sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion) verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion) verfasst
Filaen
11/02/2023
Danmark
Fantastisk trimmer
Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.
Vorteile
God batteri
Nachteile
Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-11
marcocossi
12/04/2018
Italia
ottimo rifinitore a buon prezzo
piccolo, leggero e facilmente impugnabile. adatto soprattutto per chi come me deve rifinire solo il pizzetto e tiene la barba piuttosto corta
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba verfasst