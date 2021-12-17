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Eingestellt
RQ1060/20
Mit verspiegeltem Display
Drei Scherköpfe in einer Schereinheit, die sich mit voller Bewegung unabhängig voneinander drehen. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst selbst das problematische Nackenhaar.
Die drei Klingenkränze der Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Auszeichnungen
3.9
von 5
17
Bewertungen
Grandpa-BHV
17/12/2021
Deutschland
Handlich, zuverlässig und gründlich
Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.
Vorteile
Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur
Nachteile
Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.
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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer verfasst
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StigEve
02/08/2017
Norge
Svært god maskin
Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!
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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin verfasst
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Mead
03/01/2017
Norge
fantastisk maskin
Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.