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Eingestellt
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer und Tasche
Jet Clean System
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
4.1
von 5
77
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Fisch95
11/07/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin zufrieden!
Seit gut dreißig Jahren benutze ich die Rasierer mit den drei runden Scherköpfen von Philips. Mit dem jetzigen Rasierer ist auch die nasse Rasur möglich. Auch das Reinigungsgerät finde ich funktionell, sonst hätte ich es nicht gewollt. Dieser Rasierer hat eine noch bessere Rasur ermöglicht als der alte. Ich hätte gerne den mit 3D-Scherkopf genommen, aber bei den Preisen scheint mir das Preis-Leistungs-Verhältnis doch etwas verschoben zu sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Thüringer55
11/07/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin zufrieden!
Seit gut dreißig Jahren benutze ich die Rasierer mit den drei runden Scherköpfen von Philips. Mit dem jetzigen Rasierer ist auch die nasse Rasur möglich. Auch das Reinigungsgerät finde ich funktionell, sonst hätte ich es nicht gewollt. Dieser Rasierer hat eine noch bessere Rasur ermöglicht als der alte. Ich hätte gerne den mit 3D-Scherkopf genommen, aber bei den Preisen scheint mir das Preis-Leistungs-Verhältnis doch etwas verschoben zu sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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zetor
21/05/2020
Norge
Verifizierter Käufer
fungerer bra
fungerer bra og gjør jobben den er satt til å gjøre
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 elektrisk barbermaskin til våt og tørr barbering verfasst
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 elektrisk barbermaskin til våt og tørr barbering verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.