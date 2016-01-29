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Ultimatives Rasiererlebnis
Unser fortschrittlichster Rasierer, der SensoTouch 3D RQ1260, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Bewegungen jedes Haar.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Jet Clean System
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.4
von 5
237
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
marbbr7
29/01/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Ausgezeichnet auch zum Nass-Rasieren
Habe mir Nass- und Trockenrasierer RQ1260/16 vor kurzem als Ersatz für einen älteren Philips Rasierer gekauft mit welchem man nur Trockenrasuren machen konnte. Seit ich diesen neuen Rasierer gekauft habe rasiere ich mich damit fast nur noch Nass. Ausgezeichnete Rasierleistung. Ich bin begeistert!
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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jonas
20/06/2015
Suisse
Super Scherkopf
Das 2. Gerät in 2 Jahren gekauft. (1 mal für extern) Bin sehr zufrieden mit dem 3D-Scherkopf. Passt sich optimal an.
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hoffi
08/02/2015
Suisse
perfekt
Für meine Bedürfnisse sehr gut. Schnelle und gründliche Rasur.
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.