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SteelPrecision Klingen
Power Adapt Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Integrierter Präzisionstrimmer
Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.
Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.
Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.
4.3
von 5
3606
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Peteralf
07/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gute radir
Sehr gut und schnellswhr einisch zu reinigen Schnelle sufladung
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Hugybear
27/02/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Erwartungen voll erfüllt!
Gründlich und noch nie geblutet wie bei der Nassrasur.
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/11 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/11 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
WM666
08/12/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gute Ergebnisse und sehr sanft in der Anwendung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Tested versus Philips Series 3000.
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche