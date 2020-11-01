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Eingestellt
MultiPrecision-Klingensystem
In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe
SmartClick-Präzisionstrimmer
Gründliche Rasur ohne Schnittverletzungen. Das MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und komfortable Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrassur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.
Rasieren Sie dank Turbo+ Modus selbst dichten Bart mit 20 % mehr Leistung.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2259
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
matu32
01/11/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr guter Rasierer
Mit dem Philips S5000 bin ich sehr zufrieden. Es macht eine glatte und gute Rasur
Vorteile
Rasiert sauber und schnell
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Fürio 62
06/10/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Es ist sehr flexibel
Liegt gut in der Hand und rasiert auch an schwierigen Stellen gut
Vorteile
Gutes Preis Leistung Verhältnis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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harmonie60
17/05/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Rasiert sauber, Reinigung mit Wasser geht einfach
Rasiert perfekt wenn man die Haut ein bisschen straff macht. Sehr leise und einfache Reinigung mit Wasser.
Vorteile
schnelle einfache Reinigung mit Wasser
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen – getestet in Deutschland 2015, nach 21 Tagen Gewöhnung
20 % mehr Leistung (im Vergleich zur Verwendung ohne Turbo+-Modus)