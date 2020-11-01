ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur
  • Sauber und gründlich, schnelle Rasur

Eingestellt

Shaver series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5672/12

4.2
| (2259) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Sauber und gründlich, schnelle Rasur
Der Shaver Series 5000 bringt mit einem MultiPrecision-Klingensystem und vollständig abwaschbaren Scherköpfen Geschwindigkeit in Ihre Morgenroutine.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen*

Sauber und gründlich, schnelle Rasur

  • MultiPrecision-Klingensystem

  • In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

  • SmartClick-Präzisionstrimmer

Ein abgerundetes gleitet problemlos über die Haut und schützt sie

Ein abgerundetes gleitet problemlos über die Haut und schützt sie

Gründliche Rasur ohne Schnittverletzungen. Das MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und komfortable Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrassur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Rasieren von dichtem Barthaar mit 20 % mehr Leistung

Rasieren von dichtem Barthaar mit 20 % mehr Leistung

Rasieren Sie dank Turbo+ Modus selbst dichten Bart mit 20 % mehr Leistung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-961262

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

2259

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

01/11/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr guter Rasierer

Mit dem Philips S5000 bin ich sehr zufrieden. Es macht eine glatte und gute Rasur

Vorteile

Rasiert sauber und schnell

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

06/10/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Es ist sehr flexibel

Liegt gut in der Hand und rasiert auch an schwierigen Stellen gut

Vorteile

Gutes Preis Leistung Verhältnis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

17/05/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Rasiert sauber, Reinigung mit Wasser geht einfach

Rasiert perfekt wenn man die Haut ein bisschen straff macht. Sehr leise und einfache Reinigung mit Wasser.

Vorteile

schnelle einfache Reinigung mit Wasser

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen – getestet in Deutschland 2015, nach 21 Tagen Gewöhnung

  2. 20 % mehr Leistung (im Vergleich zur Verwendung ohne Turbo+-Modus)