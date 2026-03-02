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S5465/18
S5467/17
S5466/17
S5466/17R1
S5050/67
S5550/72
S5290/12
S5270/06
S5250/06
S5340/06
MultiPrecision-Klingen
Passend für die S5000 series mit runder Form
Passend für die S6000 series mit runder Form
Die MultiPrecision-Klingen heben alle Haare an und schneiden diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.
Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories
1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.
4.2
von 5
237
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Otto271956
02/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat eine gute Qualität
Gute Qualität bin sehr zufrieden mit Preis finde ich ziemlich hoch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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dirkg
28/03/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Hautfreundlich und gründlich
Die Scherköpfe sind hautverträglich und das bei gutem Rasurergebnis. Unter fließendem Wasser können sie gereinigt werden.
Vorteile
Austauschbar, hautverträglich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Pa-pa-ul
26/03/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Scharf, präzise, gründlich
Top Performance bei Trockenrasur Nassrasur funktioniert auch sehr gut. Ich persönlich bevorzuge die Trockenrasur.
Vorteile
Leise, leicht zu reinigen
Nachteile
Keinen erkannt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bei entsprechenden Einrichtungen