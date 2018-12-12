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MultiPrecision-Klingensystem
In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe
SmartClick-Präzisionstrimmer
Rasieren Sie dank Turbo-Modus selbst dichten Bart mit 10 % mehr Leistung.
Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.
In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2967
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Lion55
12/12/2018
Suisse
Mir gefällt das Produkt
Ist ein tolles Geschenk und optimal für mich :-)))
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5572/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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guido40
28/08/2018
Suisse
Bester Rasierer den ich je gehabt habe
Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Rasierer. Einfache Handhabung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Koala007
27/12/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Dieser Rasierer rasiert wirklich super gründlich !
Hatte für Jahre den Philishave HQ 8155/16 verwendet aber diese neuen Scherköpfe schneiden noch gründlicher. Auch das Gewicht hat sich verbessert und er liegt gut in der Hand.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
10 % mehr Leistung (im Vergleich zur Verwendung ohne Turbomodus)