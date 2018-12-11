Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
SkinGlide-Ringe
GentlePrecision Pro Schersystem
SmartClick Bartstyler
Erleben Sie eine noch angenehmere Rasur dank der SkinGlide-Ringe mit Mikrokügelchenbeschichtung für sanftes Gleiten ohne Reibung. Tausende kleine glasartige Kügelchen reduzieren die Reibung und den Oberflächenwiderstand zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut. Dadurch gleitet der Rasierer unglaublich sanft und schützt vor Hautirritationen.
Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.
Unsere Scherköpfe bewegen sich ganz einfach in 5 Richtungen und folgen sanft den Konturen Ihres Gesichts und Ihres Halses. So müssen Sie weniger Druck für eine gründliche Rasur ausüben und schonen Ihre Haut.
Auszeichnungen
4.1
von 5
2712
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
CG2510
11/12/2018
Suisse
Top Rasierer
Super Preis Leistung! Kann diesen Rasierer sehr empfehlen. Einfache Bedienung,leicht zum reinigen! Keine Rötungen der Haut!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7310/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7310/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
floflo007
27/06/2018
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Gerät
Absolut Top. Kann man zu 100 Prozent weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7310/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7310/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Philipstesthead
03/01/2018
Suisse
Gutes Preis/Leistungsverhältnis
Gutes Gerät und entsprechendes Preis/Leistungsverhältnis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7310/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7310/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Die Nummer 1 von Philips für sensible Haut (im Vergleich zu anderen Philips Rasierern)