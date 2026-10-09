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Neu

Philips Shaver 700 SeriesKompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S793/06

4.2

| (66) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Leistungsstarke, hautnahe Rasur

Die Philips 700 Series mit DualSteel-Präzisionsklingen und Lift & Cut-Technologie schneidet Haare präzise bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur. Das kompakte Premium-Design passt perfekt zu Ihnen und ist somit ideal für jeden Anlass.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Leistungsstarke, hautnahe Rasur

  • Lift & Cut-Technologie

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

  • Leistungsstarker Magnetmotor

Leistungsstarke, hautnahe Rasur

Leistungsstarke, hautnahe Rasur

Unsere patentierte Lift & Cut-Technologie hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur zu schneiden. Präzision in Perfektion.

Verbesserte Effizienz in alle Richtungen

Verbesserte Effizienz in alle Richtungen

Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. 4.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

Die flexiblen 4D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in vier Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt, selbst an schwierigen Stellen, für eine angenehme Rasur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

66

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

09/10/2026

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Das Produkt eignet sich ideal für den Einsatz

Der Trimmer eignet sich ideal sowohl für zu Hause als auch für unterwegs. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich leicht mit auf Reisen nehmen, sodass dein Gesicht immer perfekt gepflegt ist. Er ist ganz einfach zu bedienen, und das Ergebnis ist wie immer makellos. Ich bin begeistert.

Vorteile

Größe, Funktionen, Akku, Lieferumfang

Nachteile

Nicht gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-06

04/10/2026

Deutschland

Deutschland

Toller kleiner Rasierer für Reisen!

Der Philips Shaver 700 ist ein kleiner und handlicher Rasierer, der ein der Größe absolut angemessenes Ergebnis leistet. Ich benutze ihn aufgrund seiner einzigartig kompakten Größe hauptsächlich auf Reisen. Der Akku hält unglaublich lange und die Funktionen vereinen Rasiere mit Haartrimmer für schwer erreichbar stellen. Damit macht sich der Rasierer zum perfekten Begleiter in der Kulturtasche auf Reisen. In der Regel rasiere ich meinen Bart komplett glatt. Das schafft dieses kompakte Gerät sehr gut, auch wenn eine Rasur aufgrund der geringen Anzahl an klingen etwas länger dauert, als bei herkömmlichen Rasierern. Darüber hinaus kommt das Gerät in einer tollen Ledertasche und ist auch designtechnisch ein echter Hingucker. Außerdem ist er echt leicht zu reinigen und einfach zu bedienen. Alles in allem ein super Gerät, welches ich nur empfehlen kann!

Vorteile

Klein, handlich, tolles Design, rasiert absolut glatt

Nachteile

Rasur dauert etwas länger

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-04

04/10/2026

Deutschland

Deutschland

Kompakt, leise und überraschend gründlich

Ich nutze den Philips Shaver 700 Series inzwischen sehr gerne und bin besonders von der kompakten Größe begeistert. Für meine Nutzung unterwegs ist er ideal, da er kaum Platz im Gepäck benötigt. Trotzdem liefert er eine erstaunlich gründliche Rasur und kommt auch mit stärkeren Stoppeln gut zurecht. Dabei arbeitet er angenehm leise und reizt meine Haut kaum. Die Nass- und Trockenrasur sowie der integrierte Nasenhaartrimmer sind für mich zusätzliche Pluspunkte.

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-02

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-02

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. mit einer täglichen Rasur von 2,5 Minuten