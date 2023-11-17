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S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
NanoTech DualPrecision-Klingen
Passend für S8000, S9000, i9000 series
Passend für S9000 Prestige series
Passend für i9000 Prestige series
NanoTech DualPrecision-Klingen rasieren präzise direkt über der Hautoberfläche (bis zu -0,08 mm unter der Haut) und bieten bis zu 165.000 Schneidevorgänge pro Minute. Die 72 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt.
Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories
1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.
4.1
von 5
109
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
China55
17/11/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Gründliche Rasur
Die Ersatzköpfe rasieren gründlich und sind einfach unter Wasser zu reinigen
Vorteile
Gründliche Rasur und Einfache Bedienung
Nachteile
Keine
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Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
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Montchoco
03/11/2022
Suisse
SUPER
In der Beschreibung steht: "So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu". Dem kann ich absolut zustimmen! Nun bin ich bestimmt doppelt so schnell als mit den alten Scherköpfen und habe wieder eine saubere Rasur. Absolut empfehlenswert.
Vorteile
sehr saubere Rasur
Nachteile
Preis
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Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
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Rudi-Solo
27/01/2022
Suisse
Absolut zufrieden seit Jahren
Total saubere Rasur meinem Gesicht entsprechend. Reinigung des Rasierers sehr gut mit dem entsprechenden Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bei entsprechenden Einrichtungen