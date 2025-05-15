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Dieses Produkt
i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
CHF 200.00
SH91
Ersatz-Scherköpfe
CHF 50.00
Kartusche für Quick Clean Pod
CHF 35.00
CHF 200.00
CHF 200.00
Triple Action Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Power Adapt Sensor
5 Jahre Garantie***
Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut-Schersystem hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
4.4
von 5
756
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
mueku
15/05/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Funktioniert wie erwartet super, mit Reinigungs-Station leicht zu reinigen,
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Erdgeist
19/11/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Angenehmer Rasierer
Mit diesem Apparat kann man sich einfach und angenehm rasieren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Rejue
24/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Also, ich bin begeistert von der Rasur. Ich habe mich immer nass rasiert. Bis ich einen längeren Krankenhaus aufenthalt planen mußte. Habe ich mich für einen Trockenrasierer entschieden. Nach einigen Recherchen habe ich mich dann für Philips entschieden und bin begeistert von diesem Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-24
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell
Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen
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