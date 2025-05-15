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  • Perfekte, gründliche Rasur sowie perfektes Hautgefühl
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Geld-zurück-Garantie

i9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9002/10

4.4
| (756) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Perfekte, gründliche Rasur sowie perfektes Hautgefühl
Der Philips i9000 bietet dank des Triple Action Lift & Cut-Systems und den° flexiblen kompakten 360°-Scherköpfe eine hautnahe Rasur, selbst an schwer zu rasierenden Stellen. Die KI-gestützte SkinIQ Technologie erkennt und passt sich an deine Haut an für ultimativen Komfort und Präzision.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

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Dieses Produkt

i9000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

CHF 200.00

  • SH91

    SH91
    Ersatz-Scherköpfe

    CHF 50.00

  • Kartusche für Quick Clean Pod

    CHF 35.00

CHF 200.00

CHF 200.00

mit SkinIQ Technologie

Perfekte, gründliche Rasur sowie perfektes Hautgefühl

  • Triple Action Lift & Cut-Technologie

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf

  • Power Adapt Sensor

  • 5 Jahre Garantie***

Gründlichkeit auf Hautebene, langanhaltende Ergebnisse

Gründlichkeit auf Hautebene, langanhaltende Ergebnisse

Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut-Schersystem hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.

Präzision, selbst an schwer zu rasierenden Stellen

Präzision, selbst an schwer zu rasierenden Stellen

Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Technische Daten

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

756

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

15/05/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Funktioniert wie erwartet super, mit Reinigungs-Station leicht zu reinigen,

Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

19/11/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Angenehmer Rasierer

Mit diesem Apparat kann man sich einfach und angenehm rasieren.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

24/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Rasierer

Also, ich bin begeistert von der Rasur. Ich habe mich immer nass rasiert. Bis ich einen längeren Krankenhaus aufenthalt planen mußte. Habe ich mich für einen Trockenrasierer entschieden. Nach einigen Recherchen habe ich mich dann für Philips entschieden und bin begeistert von diesem Rasierer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-05-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-05-24

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell

  2. Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen

  3. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf