Leistungsstarker Akku für 1 Monat Nutzung*

Erleben Sie den Komfort eines leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus mit einer Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat* nach einer einzigen Aufladung von 1 Stunde. Sie benötigen kurzfristig eine Rasur? Schließen Sie das Gerät einfach für 5 Minuten an und Sie erhalten genug Leistung für eine vollständige Rasur.